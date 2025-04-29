Москва формирует новую ось зла: как Вашингтон может отреагировать на российские манипуляции

В администрации Дональда Трампа заговорили о возможности выхода Соединенных Штатов Америки из переговорного процесса по завершению российско-украинской войны. Есть предположение, что это не просто слова, ведь Владимир Путин откровенно манипулирует темой перемирия.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что Трамп может выйти из переговоров, однако его заявления о войне часто противоречат друг другу. Однако, если это и произойдет, то будет выглядеть очень странно, ведь события в Украине приобрели мировое значение. В войне на стороне России уже открыто участвует Северная Корея и неофициально Китай.

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США должны показать силу в геополитике

Игорь Чаленко подчеркнул, что сейчас Москва подтягивает новую ось зла против Запада. В этой ситуации США важно включиться в процесс противостояния мировым агрессорам.

Политолог также обратил внимание на соглашение о полезных ископаемых, которое превратилось в соглашение о партнерстве. Украина и США, вероятно, в ближайшее время подпишут его.

То, что в этом соглашении помощь, которую американцы предоставили ранее, не зачислена как взнос в фонд реконструкции, является косвенным месседжем о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать помощь, которая уже будет зачислена в этот фонд,

– сказал он.

Несмотря на все, Киев готовится к наиболее пессимистическому сценарию. Все для того, чтобы Украина не оказалась "у разбитого корыта".

Однако наше государство, по словам Чаленко, является честным партнером США. Это понимают американцы, ведь им видно, как откровенно Путин пытается манипулировать Трампом.

Важно! По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, США могут выйти из мирного процесса, если станет очевидно, что договоренности между Киевом и Москвой достичь невозможно. Однако, он отметил, что Украина была готова к такому сценарию и заранее укрепляла связи по безопасности с партнерами, в частности в Европе и Азии.

В США уже говорят, что кремлевский диктатор выражает неуважение к американскому лидеру. Это похоже на месседж Путину с требованием начать конкретные действия по завершению российско-украинской войны.