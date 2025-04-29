Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що Трамп може вийти із переговорів, проте його заяви щодо війни часто суперечать одна одній. Проте, якщо це й станеться, то виглядатиме дуже дивно, адже події в Україні набули світового значення. У війні на боці Росії вже відкрито бере участь Північна Корея та неофіційно Китай.

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США має показати силу у геополітиці

Ігор Чаленко підкреслив, що зараз Москва підтягує нову вісь зла проти Заходу. У цій ситуації США важливо включитись у процес протистояння світовим агресорам.

Політолог також звернув увагу на угоду про корисні копалини, яка перетворилась на угоду про партнерство. Україна та США, ймовірно, найближчим часом підпишуть її.

Те, що в цій угоді допомога, яку американці надали раніше, не зарахована як внесок у фонд реконструкції, є опосередкованим меседжем про те, що Сполучені Штати Америки продовжать надавати допомогу, яка вже буде зарахована до цього фонду,

– сказав він.

Попри все, Київ готується до найбільш песимістичного сценарію. Все для того, щоб Україна не опинилась "біля розбитого корита".

Однак наша держава, за словами Чаленка, є чесним партнером США. Це розуміють американців, адже їм видно, як відверто Путін намагається маніпулювати Трампом.

Важливо! За словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, США можуть вийти з мирного процесу, якщо стане очевидно, що домовленості між Києвом і Москвою досягти неможливо. Проте, він зазначив, що Україна була готова до такого сценарію й заздалегідь укріплювала безпекові зв'язки з партнерами, зокрема в Європі та Азії.

У США вже говорять, що кремлівський диктатор висловлює неповагу до американського лідера. Це схоже на меседж Путіну із вимогою розпочати конкретні дії щодо завершення російсько-української війни.