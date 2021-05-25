Была поддержка Москвы, но приказ отдавал Лукашенко, – отец Протасевича о задержании сына

Основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Беларуси. Самостоятельно спецслужбы страны не смогли бы это сделать.
Для этого необходимо было бы привлечь международную поддержку. Об этом в интервью с Егором Скориным сказал отец журналиста Дмитрий Протасевич.
Обратите внимание Отсутствие зубов и следы удушения на шее, – отец Протасевича о видео сына
Россия связана с задержанием Протасевича
По его словам, непосредственно такая поддержка была от России, в частности политическая.
Думаю, поддержка была со стороны Москвы. В случае провала операции нужно заручиться политической поддержкой, чтобы кто-то поддержал и прикрыл,
– подчеркнул отец задержанного журналиста.
Государство, как считает Дмитрий Протасевич, фактически осуществило террористическую деятельность: захватило самолет с иностранцами и взяло заложников. Такие действия, по его мнению, можно назвать вопиющим фактом на международной арене.
Приказ лично дал Лукашенко
Дмитрий Протасевич уверен, что к задержанию его сына причастен самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Он лично дал приказ, чтобы провести эту операцию. Наверняка Лукашенко мстит. Не один он причастен к этой операции, но и исполнители", – добавил отец журналиста.
Полное интервью с Дмитрием Протасевичем: смотрите видео
Коротко о задержании Протасевича
- В столице Беларуси посадили самолет, чтобы задержать основателя NEXTA Романа Протасевича.
- Журналисту грозит до 15 лет заключения по нескольким уголовным делам.
- Девушку Протасевича Софью Сапегу взяли под стражу на 2 месяца. В сети появилось видео ее допроса.
- На фоне задержания журналиста Украина решила закрыть авиасообщение с Беларусью.