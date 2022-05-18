"Москва" пошла ко дну: чем россияне могут заменить уничтоженный флагман

О "мужественной борьбе нового флагмана" Черноморского флота со шквалом иронии сообщает Association of Reintegration of Crimea. После уничтожения ракетного крейсера "Москва" оккупанты, среди прочего, активно обсуждают судьбу "нового флагмана" Черноморского флота захватчиков.

Российская пропаганда сообщила о том, что на эту роль, скорее всего, назначат фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356Р.

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Чем заменят "Москву"

Примечательно, что даже пророссийские эксперты относятся к идее негативно, поскольку в условиях ограниченного театра боевых действий в замкнутом Черном море "все отлично управляется с берега".

Также констатируется, что полноценное управление флотом "с борта боевого корабля невозможно", поскольку штаб флота и группа управления корабля "будут сидеть друг у друга на головах", что "еще глупее" на корабле второго ранга, явно не рассчитанного на такие функции.

Заявляется, что для "плавающего штаба", даже если он зачем-то нужен, необходим "специализированный корабль управления", которого у захватчиков на Черном море нет.

Примечательно, что в марте этого года сообщалось о повреждении одного из фрегатов проекта 11356Р в зоне боевых действий, и эти сведения агрессор "официально не комментировал".

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Перспективы утопические

Впрочем, российская пропаганда также заявляет о перспективах переноса флагмана в дальнейшем на "новый десантный вертолетоносный корабль проекта 23900" "Митрофан Москаленко", строящийся в Керчи на судостроительном заводе "Залив", но перспективы ввода данного судна в действие, без "цивилизованных стран сегодня остаются утопическими".

Ну, а пока что читатели данных "радостных новостей" называют "новый флагман" не иначе как "плавающий штабной отель", и констатируют, что теперь корабли агрессора в Севастополе – "это не флот, а флотилия", что "опасно уменьшением поголовья адмиралов".

При этом в роли флагмана агрессору предлагается "поставить на день флота в бухте парусник "Херсонес", захваченный оккупантами в Керченском морском институте в 2014 году.

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