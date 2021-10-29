Москва раздражена: почему Кремль избегает встречи Зеленского и Путина

Россия очевидно тормозит процесс переговоров лидеров нормандской встречи. Совершенно так же Кремль действовал перед встречей в Париже в декабре 2019 года.

Глава Кремля Владимир Путин пока не желает встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Зеленский выбрал другую риторику

Владимир Фесенко отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского сейчас совсем другая риторика, чем от него ожидали в Кремле. Поэтому ситуация, безусловно, является противоречивой.

Ведь, с одной стороны, есть потребность проведения встречи на высшем уровне между руководителями стран нормандского формата, а с другой – россияне сейчас не имеют четкой позиции ни по встрече с Путиным, ни по проведению саммита лидеров стран нормандского формата.



Владимир Зеленский удивил Кремль своей риторикой / Фото из архива 24 канала​

Есть не просто разочарование, а большое раздражение в отношении Зеленского, и в статье Медведева оно очень сильно проявляется. Они ожидали, что смогут переиграть Зеленского, заставить его согласиться на российские условия мира на Донбассе, чего не произошло. Даже наоборот. Владимир Фесенко Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

Настроения российской верхушки

Политолог напомнил, что встречи в нормандском формате на высшем уровне не было более трех лет. Тогда Россия блокировала этот переговорный процесс и сейчас делает то же самое. Лишний раз это подтвердил в своей статье Дмитрий Медведев.



В Кремле есть большое раздражение в отношении Зеленского, уверен Фесенко / Фото из фейсбука эксперта

Однако, уточнил эксперт, не стоит преувеличивать вес российского чиновника во внешнеполитической жизни Российской Федерации, а тем более в отношении политики на Донбассе. По его мнению, Медведев таким образом хочет вернуться в большую политику, ведь его политические позиции в России значительно ослабли в последнее время.

После того как его подвинули с поста руководителя правительства, сейчас он лишь заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации. Безусловно, он есть в партии "Единая Россия". Хоть он и формальный ее руководитель, но его позиции ослабли,

– отметил политолог.

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Украинский вопрос

Несмотря на то, что Кремль избегает разговоров о встрече Зеленского и Путина, в последнее время в российской верхушке активно обсуждается украинский вопрос. Об этом говорит опубликованная статья главы РФ Владимира Путина.

На эту тему также высказывались Дмитрий Козак, который занимается украинским вопросом в Администрации президента Российской Федерации, и Владислав Сурков.

По мнению Фесенко, Медведев, возможно, увидел определенную политическую коньюктуру в России по этой тематике, поэтому решил высказаться и сделал это крайне агрессивно. Это может быть частичным отображением настроений в российской верхушке и в окружении Путина.



Владимир Путин и Дмитрий Медведев / Фото из архива 24 канала

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