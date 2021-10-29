Очільник Кремля Володимир Путін наразі не має бажання зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це в коментарі 24 каналу розповів політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
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Зеленський обрав іншу риторику
Володимир Фесенко наголосив, що президент України Володимир Зеленський нині має зовсім іншу риторику, ніж від нього очікували в Кремлі. Тому ситуація, безумовно, є суперечливою.
Адже з одного боку, є потреба проведення зустрічі на найвищому рівні між керівниками країн нормандського формату, а з іншого – росіяни зараз не мають чіткої позиції ні щодо зустрічі Зеленського з Путіним, ні щодо проведення Саміту лідерів країн нормандського формату.
Володимир Зеленський здивував Кремль своєю риторикою / Фото з архіву 24 каналу
Є не просто розчарування, а велике роздратування щодо Зеленського, і в статті Медведєва воно дуже сильно проявляється. Вони очікували, що зможуть переграти Зеленського, примусити його погодитися на російські умови миру на Донбасі, чого не сталося. Навіть навпаки.
Настрої у російській верхівці
Політолог нагадав, що зустрічі в нормандському форматі на вищому рівні не було понад три роки. Тоді Росія блокувала цей переговорний процес і зараз робить теж саме. Зайвий раз це підтвердив у своїй статті Дмитро Медведєв.
У Кремлі є велике роздратування щодо Зеленського, впевнений Фесенко / Фото з фейсбуку експерта
Однак, уточнив експерт, не варто перебільшувати вагу російського чиновника в зовнішньополітичному житті Російської Федерації, а тим паче щодо політики на Донбасі. На його думку, Медведєв таким чином хоче повернутися до великої політики, адже його політичні позиції в Росії значно ослабли останнім часом.
Після того як його посунули з посади керівника уряду, зараз він лише заступник голови Ради безпеки Російської Федерації. Безумовно, він є в партії "Єдина Росія". Хоч він і формальний її керівник, але його позиції послабли,
– зазначив політолог.
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Українське питання
Не дивлячись на те, що Кремль уникає розмов про зустріч Зеленського та Путіна, останнім часом у російській верхівці активно обговорюється українське питання. Про це говорить опублікована стаття очільника РФ Володимира Путіна.
На думку Фесенка, Медведєв, можливо, побачив певну політичну кон'юктуру в Росії з цієї тематики, тому вирішив висловитися та зробив це вкрай агресивно. Це може бути частковим зображенням настроїв у російській верхівці та в оточенні Путіна.
Володимир Путін та Дмитро Медведєв / Фото з архіву 24 каналу
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