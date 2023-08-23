Вспышка, разбудившая всю Россию: момент попадания в "Москва-Сити" поймали на видео

Дроны в очередной раз не давали спать жителям столицы России. Собственно, в самом развитом районе "Москва-Сити", который является деловым центром, беспилотник атаковал одно из зданий. Это попало на многочисленные камеры.

В ночь на среду, 23 августа, в Москве и области летали дроны. Со ссылкой на российские телеграм-каналы в этом материале 24 Канал показывает момент удара беспилотного летательного аппарата по зданию "Москва-Сити".

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Мгновение атаки на Москву

Вражеские пропагандисты уже успели обвинить в этой атаке Украину. Они утверждают, что якобы Главное управление разведки во главе с Кириллом Будановым причастны к этому ночному запуску дронов по Москве.

Момент попадания в небоскреб в районе "Москва-Сити": смотрите видео