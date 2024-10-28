Фонтан дерьма высотой с многоэтажку: эпическое видео, как в Москве прорвало канализацию
Утром 28 октября в сети появилось видео прорыва канализации в Москве. Оно поразило пользователей, ведь фонтан, который образовался в результате аварии, был очень высоким. 24 Канал собрал самые смешные комментарии.
Пропаганда вливает в уши россиян, что их страна развитая, технологическая и угрожает всему миру. Обычные люди верят этому. Тем временем Путин тратит огромные суммы на войну, которые можно было бы потратить на инфраструктуру.
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"Новая звезда" Москвы: российскую столицу накрыло дерьмо из канализации
Соответствующие ролики распространили российские паблики. Заметно, что столб фекалий сравним с многоэтажкой, расположенной рядом. Впоследствии он стал меньше, но потом поднялся даже выше высотного дома.
Фонтан дерьма в Москве: смотрите видео
С другого ракурса видно, что все еще хуже.
Российские СМИ сообщили, что инцидент произошел возле ЖК "Новая звезда" в Коммунарке – районе на юге Москвы. Высота фонтана – якобы 40 метров.
В Мосгазе проинформировали, что в жилом комплексе спускают воздух из газопровода. Но в сети писали, что сначала прозвучал "хлопок".
Где эпично прорвало трубу в Москве: показываем на карте
Конечно, пользователи соцсетей начали активно комментировать событие:
- Это прорыв или рывок?
- Такого мы еще не видели.
- Если потерялись, встречаемся возле фонтана.
- Скрепы треснули.
- Пепси-кола не вышла с российского рынка.
- Может, это нефть нашли?
Забавно, но кое-кто не смог смириться с неисправностью канализации и обвинил в этом мигрантов, мол, городские сети не рассчитаны на количество "понаехавших". Были и другие версии – что виноваты многоэтажки, которые создают нагрузку на систему, что коммунальщики плохо выполняют свою работу.
Интересно, что ряд пользователей предостерег от подобных аварий зимой.
Нашлись и уникумы, которые заявили, что "в киевском метро такие фонтаны каждую неделю". Вероятно, этих "специалистов" укачало во время долгих поездок на кольцевом московском метрополитене.
А еще раскритиковали СМИ, которые стыдливо написали о фонтане высотой "в несколько этажей".