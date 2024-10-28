Пропаганда вливає у вуха росіян, що їхня країна розвинена, технологічна та грозить усьому світу. Пересічні люди вірять цьому. Тим часом Путін витрачає величезні суми на війну, які можна було би витратити на інфраструктуру.

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"Нова зірка" Москви: російську столицю вкрило лайном із каналізації

Відповідні ролики поширили російські пабліки. Помітно, що стовп фекалій порівнянний із багатоповерхівкою, розташованою поруч. Згодом він став меншим, але потім піднявся навіть вище за висотний будинок.

Фонтан лайна у Москві: дивіться відео

З іншого ракурсу видно, що все ще гірше.

Російські ЗМІ повідомили, що інцидент стався біля ЖК "Нова зірка" в Комунарці – районі на півдні Москви. Висота фонтану – нібито 40 метрів.

У Мосгазі поінформували, що в житловому комплексі спускають повітря з газогону. Але в мережі писали, що спершу пролунав "хлопок".

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Звісно, користувачі соцмереж почали активно коментувати подію:

Це прорив чи ривок?

Такого ми ще не бачили.

Якщо загубилися, зустрічаємося біля фонтана.

Скрєпи тріснули.

Пепсі-кола не вийшла з російського ринку.

Може, це нафту знайшли?

Кумедно, але дехто не зміг змиритися з несправністю каналізації і звинуватив у цьому мігрантів, мовляв, міські мережі не розраховані на кількість "понаїхавших". Були й інші версії – що винні багатоповерхівки, які створюють навантаження на систему, що комунальники погано виконують свою роботу.

Цікаво, що низка користувачів застерегла від подібних аварій узимку.

Знайшлися й унікуми, які заявили, що "в київському метро такі фонтани щотижня". Імовірно, цих "спеціалістів" захитало під час довгих поїздок на кільцевому московському метрополітені.

А ще розкритикували ЗМІ, які сором'язливо написали про фонтан висотою "у декілька поверхів".

Росіяни коментують прорив каналізації у Москві / Скриншот 24 Каналу