Москва возмутилась из-за военной помощи ЕС для Украины

Кремль осудил решение ЕС выделить Украине 31 миллион евро на военную помощь. МИД страны-агрессора заявляет, что это якобы не способствует мирному урегулированию на Донбассе.

Представитель российского ведомства Мария Захарова говорит, что Евросоюз якобы включился в процесс милитаризации Украины. По ее словам, переговоры Трехсторонней контактной группы 8 декабря снова не дали результатов.

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2 декабря Совет ЕС принял решение о выделении 31 миллиона евро на военно-техническую помощь Вооруженным силам Украины. Это решение никак не способствует миру на Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик,

– сказала Захарова.

Она также обвинила Украину в том, что именно она не выполняет минские договоренности.

Деньги ЕС и переговоры по Донбассу

Совет Евросоюза решил предоставить Украине 31 миллион евро, которые должны быть направлены на укрепление оборонных возможностей. Помощь должны получить 4 направления ВСУ: медицина, инженерные возможности и мероприятия по разминированию, мобильность и логистика, а также кибербезопасность. Кроме Украины, деньги на укрепление оборонного потенциала получат и другие страны: 13 миллионов евро Грузия и 7 миллионов евро Молдова.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила усиление режима прекращения огня на Донбассе, но добиться единого понимания ситуации не удалось.

В МИД России сделали циничное заявление по поводу конфликта на Донбассе. Государство-агрессор уверяет, что именно Киев якобы не выполняет минские договоренности, более того, Украина мол перебрасывает на Восток тяжелое вооружение.

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