Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, российский диктатор Владимир Путин делает ставку на время. Он надеется, что военная помощь Украине со временем существенно уменьшится. А параллельно оккупанты будут наращивать собственное производство вооружения.

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Также оккупанты отдают себе отчет, что Запад не позволит использовать их оружие для ударов по России. Это можно сделать только с помощью собственного вооружения и военной техники.

Заметьте! Украина никогда официально не подтверждает удары по территории России. ВСУ проводят исключительно оборонительную операцию и действуют только в пределах украинских границ.

Такие инциденты в Москве должны повторяться

Как считает Загородний, сейчас одна из стратегических целей Украины – перенести войну на территорию России. Для этого нужно максимально мощно вкладываться в собственный военно-промышленный комплекс.

А подобные инциденты с неизвестными беспилотниками, как это произошло в Москве, могут ускорить поставки оружия для Украины. Это парадокс, но такова логика Запада.

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Без перенесения войны на территорию России война продлится еще достаточно долго. Запад будет оказывать помощь, а оккупанты попытаются держаться. Все же в России больше ресурсов и в целом более мощная экономика, чем у Украины.

Важно, чтобы Украина расширяла производство и закупку отечественных образцов БПЛА, ракет и другого оружия. Это ускорит окончание войны. У Запада интересна логика. Как только они увидят, чтобы война может быть решена и без западного оружия, начнется соревнование, кто быстрее и больше даст Украине оружия. Так страны захотят зафиксировать статус, что внесли лучший вклад в победу Украины,

– подчеркнул Загородний.

"Атака беспилотников" по Москве: коротко