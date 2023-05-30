Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, російський диктатор Владімір Путін робить ставку на час. Він сподівається, що військова допомога Україні з часом суттєво зменшиться. А паралельно окупанти нарощують власне виробництво озброєння.

Дивіться також Чому контрнаступ ЗСУ є найкращою альтернативою "мирним" переговорам

Також окупанти усвідомлюють, що Захід не дозволить використовувати їхню зброю для ударів по Росії. Це можливо зробити лише за допомогою власного озброєння та військової техніки.

Зауважте! Україна ніколи офіційно не підтверджує удари по території Росії. ЗСУ проводять винятково оборонну операцію та діють лише в межах українських кордонів.

Такі інциденти в Москві мають повторюватися

Як вважає Загородній, зараз одна зі стратегічних цілей України – перенести війну на територію Росії. Для цього потрібно максимально потужно вкладатися у власний військово-промисловий комплекс.

А такі інциденти з невідомими безпілотниками, як це сталося у Москві, можуть прискорити постачання зброї для України. Це парадокс, але такою вбачається логіка Заходу.

До теми – Путін реально наляканий: дивіться відео

Без перенесення війни на територію Росії війна триватиме ще досить довго. Захід даватиме допомогу, а окупанти спробують триматися. В Росії все ж більше ресурсів та загалом потужніша економіка, ніж в України.

Важливо, щоб Україна розширювала виробництво та закупівлю вітчизняних зразків БПЛА, ракет та іншої зброї. Це – прискорить закінчення війни. В Заходу цікава логіка. Як тільки вони побачать, щоб війна може бути вирішена і без західної зброї, то почнеться змагання, хто швидше і більше дасть Україні зброї. Так країни захочуть зафіксувати статус, що зробили найкращий внесок у перемогу України,

– підкреслив Загородній.

"Атака безпілотників" по Москві: коротко