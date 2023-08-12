В Москве мощно горело авто путинского чиновника: есть ли пострадавшие

В Москве 11 августа загорелся автомобиль, закрепленный за заместителем начальника управления Путина по государственным наградам Сергея Зубкова. Двигатель BMW загорелся на Ленинградском проспекте.

Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. Кстати, в сети уже обнародовали кадры, как горело авто.

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Что известно о пожаре

Вражеские телеграм-каналы пишут, что "беха" принадлежит автобазе управления администрации российского диктатора. В пятницу, 11 августа, автомобиль с правительственными номерами загорелся на Ленинградском проспекте в Москве.

В Москве загорелась машина: смотрите видео

Что именно послужило причиной возгорания, пока не сообщают. Впрочем, отмечают, что "вспыхнул двигатель". Кстати, в результате пожара подгорел и салон BMW. Пропагандисты отмечают, что, по предварительным данным, внутри якобы никого не было. На место вызвали пожарных.

Как горело правительственное авто в Москве: смотрите видео

РосСМИ отмечают, что машина закреплена за заместителем начальника управления президента России по государственным наградам Сергеем Зубковым. Интересно, что официально информацию до сих пор не подтвердили.

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