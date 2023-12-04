В Москве горел очень важный военный объект: военный обзор от Свитана

В столице страны-агрессора горел очень важный военный завод. Очередной "хлопок" на территории оккупантов – в копилку Украины.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что этот завод в Москве производил корпуса для военной техники. Пожар на автомобильном заводе сопровождали взрывы.

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"Хлопок" на московском заводе

Свитан отметил, что кроме корпусов для техники, этот завод производил корпуса для ракет. То есть это очень важный и серьезный военный объект окупантов. Вероятно, это работа российских партизан. Движения, которое представляет нацменьшинства в России, также борются с режимом.

Они помогают нам. Они борются с нами на линии фронта, они здесь на нашей территории, часть из них работает в том числе и в России. Мы после нашей победы многое узнаем о сопротивлении внутри России. Там несколько десятков национальностей, которые готовы выйти из этой "тюрьмы народов",

– заметил полковник запаса ВСУ.

Удар по нефтебазе в Луганске

По словам военного эксперта, топливо – это кровь армии. Без топлива она засыхает. По нефтебазе, скорее всего, прилетел украинский беспилотник. Они поражают не только территорию России, но и оккупированные территории. Очень важный удар, потому что без топлива российская армия начинает очень быстро убегать с фронта.

"Недостаточное количество боеприпасов побуждает их отходить, довольно быстро. Боеприпасы на горбу не потаскаешь, приходится возить. Уничтожение топлива - это уменьшение поставок боеприпасов на линии фронта и успехи нашей армии в продвижении", - подчеркнул летчик-инструктор.

Он добавил, что на такую глубину вряд ли отработал HIMARS. Скорее всего, это действительно был ударный БпЛА.

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В Авдеевке время на стороне ВСУ

Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что на Авдеевском направлении время начало играть на стороне ВСУ. Почему? Потому что началась зима. Летнее наступление ВСУ удержало россиян от наступления. Зимой наши войска перестраиваются в активную оборону, чем принуждают россиян наступать в морозы, снега, холод и дожди.

Время играет на нас. Восточный фронт по стратегическому замыслу должен быть примерно год в режиме активной обороны, пока мы не займемся Донбассом после освобождения Крыма. Поэтому для нас этот зимний период выгоден. Погода зимой не даст россиянам развернуться так, как летом,

– сказал Свитан.

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