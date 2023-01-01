Карма в действии: в Москве горит ресторан "Тарас Бульба", эвакуируют жителей домов рядом
В русской Москве произошел маленький инцидент. Там вспыхнула трехэтажное заведение "Тарас Бульба".
По данным российских СМИ, в здании уже начали обрушиваться конструкции. В центре города от огня возникло сильное задымление, пишет 24 канал.
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Что горит в Москве
По данным пропагандистов, информация о пожаре в ресторане появилась ориентировочно в 8:32 по Киеву. Огонь вспыхнул в ресторане "Тарас Бульба" на улице Садовой-Самоточной, дом 13/14, здание 2.
Прибывшие на место пожарные установили, что происходит открытое горение в трехэтажном административном здании на первом этаже. Как отметили в спасатели, площадь пожара составила 50 квадратных метров,
– написали пропагандисты.
Впоследствии они уточнили, что площадь возгорания выросла до 180 квадратных метров и начали обрушиваться конструкции. После этого пропагандисты писали, что масштаб пожара увеличился до 200 квадратных метров.
В Москве пылает заведение "Тарас Бульба": смотрите видео
По данным росСМИ, из-за огня возникло сильное задымление. Именно поэтому:
- они жалуются, что жителям Москвы тяжело дышать из-за дыма;
- жителей близлежащих домов эвакуируют;
- на место едет лаборатория для забора пробы воздуха.
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Российские спасатели говорят, что информации о пострадавших не поступало. По данным СМИ, людей в помещении заведения не было.
Московская прокуратура сообщила, что пожар возник на третьем этаже заведения. Однако ее причины еще предстоит установить. На месте уже работают полиция и спецслужбы.
Оккупанты жалуются из-за сильного задымления: смотрите видео
"Хлопок" в новогоднюю ночь
- Следует вспомнить, что "празднование" у врагов началось еще 31 декабря 2022 года. Посреди дня в Джанкое, что на территории временно оккупированного Крыма, раздались взрывы.
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