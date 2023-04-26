Сейчас в хостел приехали сотрудники полиции и оцепили территорию. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Сумка оккупанта до смерти испугала россиян в Москве
В хостел оккупант Андрей попал очень хитро. Он опоздал на поезд и поздним вечером долго пытался договориться с таксистами возле вокзала.
В этот момент на захватчика в форме обратил внимание случайный прохожий – он провел его до ближайшего хостела.
После этого оккупант рассказал, что он не просто военный, а участник так называемой "специальной военной операции". Во время заселения в хостел он даже предоставил копию военного билета, выданного в Красноярском крае. Позже мужчина расположился в комнате, оставил там сумку, вышел на улицу и пропал без вести.
Сумка, которую оставил оккупант в хостеле / фото росСМИ
Администрация и гости хостела испугались сумки и вызвали полицию, чтобы те проверили ее.
Сейчас оккупанта Андрея до сих пор не нашли. Во время оформления в хостел он не оставил никаких контактов, сославшись на то, что у него только украинская сим-карта.
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Российские солдаты без вести исчезают
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