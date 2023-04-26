Сейчас в хостел приехали сотрудники полиции и оцепили территорию. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

К теме Мобилизированный оккпант испугался пакета и сбежал с автоматом: его ищут в 3 областях

Сумка оккупанта до смерти испугала россиян в Москве

В хостел оккупант Андрей попал очень хитро. Он опоздал на поезд и поздним вечером долго пытался договориться с таксистами возле вокзала.

В этот момент на захватчика в форме обратил внимание случайный прохожий – он провел его до ближайшего хостела.

После этого оккупант рассказал, что он не просто военный, а участник так называемой "специальной военной операции". Во время заселения в хостел он даже предоставил копию военного билета, выданного в Красноярском крае. Позже мужчина расположился в комнате, оставил там сумку, вышел на улицу и пропал без вести.



Сумка, которую оставил оккупант в хостеле / фото росСМИ

Администрация и гости хостела испугались сумки и вызвали полицию, чтобы те проверили ее.

Сейчас оккупанта Андрея до сих пор не нашли. Во время оформления в хостел он не оставил никаких контактов, сославшись на то, что у него только украинская сим-карта.

Оккупант оставил сумку и сбежал: смотрите видео

Российские солдаты без вести исчезают