Кричал антивоенные лозунги: в центре Москвы мужчина поджег несколько авто – те взорвались

В России продолжают расти антивоенные настроения после того, как Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Так вечером 6 октября в Москве неизвестный мужчин поджег несколько автомобилей и кричал антивоенные лозунги.

Инцидент произошел у комплекса "Федерация" в "Москва Сити". Как пишут российские СМИ, возле "Федерации" загорелись сразу два автомобиля, сообщает 24 канал.

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В результате пожара взорвалось авто

Очевидцы происшествия заявляют о поджоге, после которого произошел взрыв. В частности, рядом с местом происшествия видели бегущего с канистрами человека. Сообщается, что поджигатель бросал в машину что-то похожее на бутылки или петарды.

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Также очевидцы рассказали, что рядом с взорванными машинами мужчина кричал антивоенные лозунги. Мужчина стоял всего в 25 метрах от входа в "Федерацию".

Российские СМИ пишут, что поджигателя уже задержала полиция.

В России продолжается частичная мобилизация

21 сентября лидер Кремля Владимир Путин объявил так называемую частичную мобилизацию в России. В рамках мобилизации планируют призвать 300 тысяч человек. Однако СМИ информируют, что Кремль поручил мобилизовать в 2,5 раза больше мужчин, чем объявляли.

Россияне пытаются избежать войны, поэтому бегут из своей страны. По состоянию на 4 октября сообщалось, что из России уже сбежали около 700 тысяч россиян.

Призыв в России совершается методом облав. Практически все мужское население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы. При этом россияне производят мобилизацию в отдаленных районах.

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