В Москве задержали десятки рейсов: сетуют, что сбили беспилотник над столицей
Русских ожидает очередная беспокойная ночь. Оккупанты уже жалуются на то, что они сбили беспилотник в небе над Москвой. Рассказываем, что там произошло.
Итак, в ночь на 17 сентября поступила информация о якобы атаке Москвы дронами. Собственно, россияне кичились, что смогли сбить беспилотник.
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Что известно об атаке дронами Москвы
На якобы атаку дронами отреагировал городской голова Сергей Собянин.
Сегодня ночью ПВО отбило атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет,
– убеждал он.
В то же время отметил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Собственно, план "Ковёр" объявили в столичном аэропорту Внуково. Известно, что задержали 19 рейсов, а также 3 отменили в Домодедово и Шереметьево. Позже этот же план "Ковёр" объявили в аэропорту Шереметьево.
На баснях об атаке Москвы россияне не остановились. Они придумали якобы атаку беспилотников на временно оккупированный полуостров Крым. Говорят, дронов было сразу два. В то же время в российском минобороны отчитались, что в небе над Крымом установки ПВО смогли сбить эти два дрона.
Тем временем россияне самоликвидировались под Воронежем. Все они были профессиональными саперами.
Погибли из-за гранаты
- Говорят, инцидент произошел в городе Россошь Воронежской области 15 сентября. На территории частного дома обнаружили тела трех русских военных.
- Впоследствии стало известно, что 5 российских военных снимали частный дом по улице Чапаева. Все они были из одного подразделения, расположенного в Центральном военном округе.
- Они выпивали, после чего двое солдат ушли спать, а трое – остались в беседке. Соседи слышали пьяный разговор. Позже раздался взрыв. Выяснилось, что оккупанты поссорились. Один из них взорвал гранату Ф-1. Трое захватчиков так и скончались на месте.