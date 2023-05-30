"Фонд мести Ани Лорак": сеть "разорвало" мемами от наклеек на дронах, атаковавших Москву

Утром 30 мая российские пропагандисты заявили, что Москву якобы атаковали беспилотники. Как всегда, страна-агрессорка во всем обвинила Украину.

Часть правды в этом есть, ведь на одном из БПЛА была интересная наклейка с надписью "Ане Лорак. Фонд мести". Украинка в течении полномасштабной войны ни разу не вспомнила об агрессии окупантов и уже много лет проживает в России, пишет 24 Канал.

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Реакция соцсетей

Заметим, что после такого резонансного события сеть "разорвало" от мемов о наклейке с Ани Лорак.

Также пользователи интернета шутили о "перелетной птице" в исполнении певицы. Еще удивительнее выглядят видео россиян, где дрон летит задом наперед. Комментаторы шутят, что беспилотник возвращается из будущего в прошлое.

Украинцы даже переделали знаменитую песню, чтобы "поблагодарить" Ани.

Кроме того, пользователи сети уже прогнозируют следующий сбор от "Фонда мести Ани Лорак".

Один из комментаторов описал "обычный вторник в Москве". Интересно, как на такие события реагировали бы россияне год назад, когда пытались взять Киев за три дня?

Некоторые украинцы считают, что к такой "массированной атаке дронами" по Москве причастна "большая птичка" – Таисия Повалий, которая также сбежала в Россию и до сих пор умалчивает агрессию окупантов в Украине.

Лорак присоединилась к армии дронов / Фото из соцсетей

Что предшествовало