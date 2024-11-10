Более 30 дронов летели на Москву: из-за работы ПВО вспыхнули дома в окрестностях

Дроны массированно атаковали Москву на рассвете и утром 10 ноября. Оккупанты заявили, что загорелись несколько домов.

Вероятно, это следствие работы вражеской ПВО. Очевидцы заявили, что два дома горят в подмосковной деревне Софиино Раменского района, пишет 24 Канал.

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Что известно о последствиях атаки дронов и работы ПВО россиян

Жители Софиино показали последствия атаки беспилотников. На кадрах видно, что у россиян загорелась машина.

Пожар в деревне Софиино под Москвой: смотрите видео

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что после падения беспилотников вспыхнули 2 дома в поселке Становое Раменского района.

По его словам, получила ранения 52-летняя женщина. Она находится в реанимации с ожогами лица, шеи и рук в состоянии средней тяжести. Стоит заметить, что виноваты в ранении женщины исключительно россияне, которые начали полномасштабное вторжение против нашей страны и атакуют наши мирные города и села.

Россияне наблюдают, как горит дом и не спешат помогать тушить: смотрите видео

У россиян горят дома, однако они и дальше атакуют Украину: смотрите видео

Также сообщается о пожаре в районе Кратово под Жуковским в Подмосковье,

– заявили россияне.

Пожар у россиян в Кратово: смотрите видео

Стоит заметить, что в аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Перед этим план "Ковер" объявили в аэропорту "Домодедово" и "Внуково".

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