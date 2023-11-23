Охота на боевиков: Нетаньяху поручил разведке Моссад ликвидировать лидеров ХАМАС

Биньямин Нетаньяху заявил, что разведка страны будет действовать против ХАМАС "там, где они есть". Это сигнализирует о готовности Моссада действовать и за пределами Сектора Газа.

При этом скоро должно стартовать перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС для освобождения заложников. Премьер-министр Израиля не стал отвечать, будет ли операция по ликвидации лидеров боевиков продолжаться в это время.

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Израиль ликвидирует ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что приказал внешней разведке ликвидировать лидеров ХАМАС.

Я дал указание Моссаду действовать против лидеров ХАМАС там, где они находятся,

– заверил израильский лидер

Соответствующие слова могут служить намеком на то, что израильские силы будут охотиться на боевиков за пределами Газы, в частности в Катаре. При этом Нетаньяху не стал отвечать на вопрос, продолжатся ли действия против лидеров группировки во время прекращения огня.

Израильский премьер-министр подчеркнул, что после временного перемирия боевые действия возобновятся. По его словам, они будут продолжаться пока не будут достигнуты все задачи.

Вернем всех заложников, ликвидируем ХАМАС и гарантируем, что на следующий день после ХАМАС (уничтожение ХАМАС – 24 Канал) ни один элемент, поддерживающий терроризм, воспитывает своих детей для терроризма и платит террористам или их семьям, не будет контролировать Газу,

– заявил он.

Цель Израиля – восстановление безопасности как на юге, так и на севере. Война закончится, когда Газа перестанет быть угрозой.

Перемирие между ХАМАС и ЦАХАЛ