Охота на боевиков: Нетаньяху поручил разведке Моссад ликвидировать лидеров ХАМАС
Биньямин Нетаньяху заявил, что разведка страны будет действовать против ХАМАС "там, где они есть". Это сигнализирует о готовности Моссада действовать и за пределами Сектора Газа.
При этом скоро должно стартовать перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС для освобождения заложников. Премьер-министр Израиля не стал отвечать, будет ли операция по ликвидации лидеров боевиков продолжаться в это время.
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Израиль ликвидирует ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что приказал внешней разведке ликвидировать лидеров ХАМАС.
Я дал указание Моссаду действовать против лидеров ХАМАС там, где они находятся,
– заверил израильский лидер
Соответствующие слова могут служить намеком на то, что израильские силы будут охотиться на боевиков за пределами Газы, в частности в Катаре. При этом Нетаньяху не стал отвечать на вопрос, продолжатся ли действия против лидеров группировки во время прекращения огня.
Израильский премьер-министр подчеркнул, что после временного перемирия боевые действия возобновятся. По его словам, они будут продолжаться пока не будут достигнуты все задачи.
Вернем всех заложников, ликвидируем ХАМАС и гарантируем, что на следующий день после ХАМАС (уничтожение ХАМАС – 24 Канал) ни один элемент, поддерживающий терроризм, воспитывает своих детей для терроризма и платит террористам или их семьям, не будет контролировать Газу,
– заявил он.
Цель Израиля – восстановление безопасности как на юге, так и на севере. Война закончится, когда Газа перестанет быть угрозой.
Перемирие между ХАМАС и ЦАХАЛ
СМИ сообщали, что старт прекращения огня ожидался 22 ноября. Однако из-за логистических проблем с заложниками его надеются перенести на пятницу 24 ноября. В настоящее время продолжаются уточнения деталей соглашения.
Перемирие предварительно продлится 4 дня – за это время палестинцы должны освободить 53 израильских заложника. Израиль готов прекратить сделки еще на два дня при условии, что ХАМАС выпустит еще 20 пленных.
По информации источников издания NBC News, на первом этапе планируют обменять около 50 женщин и детей, которых содержит ХАМАС, примерно на 150 палестинских заключенных. При этом ЦАХАЛ не будет выдавать боевиков, осужденных за убийство.