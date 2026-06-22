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24 Канал Новости Украины ВСУ нанесли удар по ключевому мосту оккупантов на оккупированной территории Запорожья
22 июня, 17:41
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ВСУ нанесли удар по ключевому мосту оккупантов на оккупированной территории Запорожья

Даниил Муринский

Украинские военные продолжают наносить мощные удары по логистике оккупантов. Авиация ВСУ нанесла удар по важному для врага мосту в Запорожье.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

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Что известно об атаке украинских военных?

Силы обороны Украины нанесли удар по мосту через реку Карачекрак на трассе Е105 в оккупированной части Запорожской области. Оккупанты уже неоднократно его ремонтировали после предыдущих атак.

Авиация ВСУ нанесла удар по мосту: смотрите видео

Мост имеет критическое значение для снабжения российских оккупационных сил на запорожском направлении. Также мост уже получал серьезные повреждения летом 2025 года и был фактически уничтожен в феврале 2026 года.

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В ночь на 14 июня, а также в течение прошлого дня подразделения Сил обороны атаковали ряд военных объектов россиян на оккупированных территориях и не только. В частности, была поражена НПС в Ярославской области.

Кроме того, доразведка установила результаты атаки на терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае 13 июня. Подтверждено повреждение трех резервуаров типа РВС-40000, трубопровода и наливных стендеров на причалах № 5 и 6.

Украинские беспилотники атаковали полигон "Восточный" в Новопетровке, где российские военные готовили личный состав. Под удар попало место дислокации сразу трёх подразделений армии противника.

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