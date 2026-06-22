ВСУ нанесли удар по ключевому мосту оккупантов на оккупированной территории Запорожья

Украинские военные продолжают наносить мощные удары по логистике оккупантов. Авиация ВСУ нанесла удар по важному для врага мосту в Запорожье.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

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Что известно об атаке украинских военных?

Силы обороны Украины нанесли удар по мосту через реку Карачекрак на трассе Е105 в оккупированной части Запорожской области. Оккупанты уже неоднократно его ремонтировали после предыдущих атак.

Авиация ВСУ нанесла удар по мосту: смотрите видео

Мост имеет критическое значение для снабжения российских оккупационных сил на запорожском направлении. Также мост уже получал серьезные повреждения летом 2025 года и был фактически уничтожен в феврале 2026 года.

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В ночь на 14 июня, а также в течение прошлого дня подразделения Сил обороны атаковали ряд военных объектов россиян на оккупированных территориях и не только. В частности, была поражена НПС в Ярославской области.

Кроме того, доразведка установила результаты атаки на терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае 13 июня. Подтверждено повреждение трех резервуаров типа РВС-40000, трубопровода и наливных стендеров на причалах № 5 и 6.

Украинские беспилотники атаковали полигон "Восточный" в Новопетровке, где российские военные готовили личный состав. Под удар попало место дислокации сразу трёх подразделений армии противника.