Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно о новых уничтоженных объектах оккупантов?

В течение 6 сентября и в ночь на 7 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов оккупантов. Главными целями стали ключевые логистические узлы во временно оккупированном Крыму, а также пункты управления и склады боеприпасов на Востоке и Юге.

В частности, в районе населенного пункта Владиславовка на территории временно оккупированного Крыма украинские военные поразили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Это сооружение враг активно использовал для обеспечения собственной военной логистики и переброски сил. Кроме того, в Перекопе удалось уничтожить российский автоматизированный пост технических средств разведки "Гренадер".

Сокрушительные удары были нанесены и по объектам захватчиков в Луганской и Запорожской областях. В Нижнем Нагольчике, Довжанском и селе Азовское защитники точечно поразили пункты управления вражеских подразделений. В то же время в районе поселка Теплое в Луганской области украинские силы поразили склад боеприпасов оккупантов.

В настоящее время степень нанесенного противнику ущерба уточняется, однако в командовании подчеркнули, что системная работа по ключевым военным целям врага будет продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, 4 сентября украинские беспилотники атаковали район международного аэропорта Сочи, поразив военную авиацию, топливную и противовоздушную инфраструктуру. По сообщениям мониторинговых каналов, на аэродроме Адлер были уничтожены вертолеты Ка-52 и Ми-28, поврежден Ми-8, а также поражены российские системы ПВО, радары и топливные резервуары.

Ранее мастера спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 в Крыму поразили российский береговой ракетный комплекс "Бастион", который является носителем ракет "Циркон" и "Оникс". Именно эти ракеты Россия регулярно использует для ударов по Украине. Кроме того, украинские военные уничтожили и повредили на полуострове два российских бензовоза и командно-штабную машину окупантов.