Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо про нові знищені об'єкти окупантів?

Протягом 6 вересня та в ніч проти 7 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів окупантів. Головними цілями стали ключові логістичні вузли у тимчасово окупованому Криму, а також пункти управління та склади боєприпасів на Сході й Півдні.

Зокрема, у районі населеного пункту Владиславівка на території тимчасово окупованого Криму українські військові уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал. Цю споруду ворог активно використовував для забезпечення власної військової логістики та перекидання сил. Крім того, у Перекопі вдалося знищити російський автоматизований пост технічних засобів розвідки "Гренадер".

Нищівних ударів зазнали й об'єкти загарбників на Луганщині та Запоріжжі. У Нижньому Нагольчику, Довжанському та селі Азовське оборонці точково влучили по пунктах управління ворожих підрозділів. Водночас у районі селища Тепле на Луганщині українські сили уразили склад боєприпасів окупантів.

Наразі ступінь завданих противнику збитків уточнюється, проте в командуванні підкреслили, що системна робота по ключових військових цілях ворога триватиме й надалі.

Нагадаємо, 4 вересня українські безпілотники атакували район міжнародного аеропорту Сочі, уразивши військову авіацію, паливну та протиповітряну інфраструктуру. За повідомленнями моніторингових каналів, на аеродромі Адлер були знищені гелікоптери Ка-52 і Мі-28, пошкоджений Мі-8, а також уражені російські системи ППО, радари та паливні резервуари.

Раніше, майстри спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 у Криму уразили російський береговий ракетний комплекс "Бастіон", який є носієм ракет "Циркон" та "Онікс". Саме ці ракети Росія регулярно використовує для ударів по Україні. Крім того, українські військові знищили та пошкодили на півострові два російські бензовози й командно-штабну машину окупантів.