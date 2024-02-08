Обвал произошел 7 февраля 2024 года. В этот момент по мосту как раз проезжала машина.
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Какие последствия обвала моста во Львовской области
В телеграм-каналах показали кадры обвалившегося моста, на которых можно заметить, что конструкции сооружения провалились, и вниз упал автомобиль Dacia Logan, который проезжал там.
Председатель Турковской общины Ярослав Паращич рассказал журналистам, что обвал произошел на дороге Турка – Лопушанка. Всего там шесть мостов, из которых четыре – отремонтировали в 2022 – 2023 годах, два других – еще ремонтируют. Именно поэтому подрядчик обустроил временные сооружения.
Ярослав Паращич уточнил, что работы выполняла львовская компания "Шляховик-Т", субподрядчиком работ выступила волынская фирма "РБП Транс-мост".
Они сделали временный мост. Пришло потепление, река подмыла снизу, и сдвинулось три плиты. Автобус проехал, а за ним ехала машина – водитель вышел посмотреть, потому что немножко мост просел, и он вместе с машиной сдвинулся вниз,
– пересказал события того дня чиновник.
По его словам, ночью дорожники уже восстановили временный мост.
Кто был в авто, которое провалилось
Журналисты рассказали, что в машине, которая производилась, был водитель такси. 41-летний житель Львовской области получил травмы, его госпитализировали.
Во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали, что у пострадавшего – открытый переломом правого предплечья. Он находится в Турковской больнице.
Последние аварии с украинцами
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