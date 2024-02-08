Обвал трапився 7 лютого 2024 року. У цей момент мостом якраз проїжджала машина.

Дивіться також В Україні запрацювали ще 50 камер фіксації порушень ПДР: у поліції назвали адреси

Які наслідки обвалу моста на Львівщині

У телеграм-каналах показали кадри обваленого мосту, на яких можна помітити, що конструкції спорудження провалилися й вниз впав автомобіль Dacia Logan, який проїжджав там.

Голова Турківської громади Ярослав Паращич розповів журналістам, що обвал трапився на дорозі Турка – Лопушанка. Загалом там шість мостів, з яких чотири – відремонтували у 2022 – 2023 роках, два інших – ще ремонтують. Саме тому підрядник облаштував тимчасові споруди.

Ярослав Паращич уточнив, що роботи виконувала львівська компанія "Шляховик-Т", субпідрядником робіт виступила волинська фірма "РБП Транс-мост".

Вони зробили тимчасовий міст. Прийшло потепління, річка підмила знизу і зсунулося три плити. Автобус проїхав, а за ним їхала машина – водій вийшов подивитися, бо трошки міст просів, і він разом з машиною зсунувся вниз,

– переказав події того дня посадовець.

За його словами, вночі дорожники вже відновили тимчасовий міст.

Хто був у авто, яке провалилось

Журналісти розповіли, що у машині, яка провадилась, був водій таксі. 41-річний мешканець Львівщини зазнав травм, його госпіталізували.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що у постраждалого – відкритий переломом правого передпліччя. Він перебуває в Турківській лікарні.

Останні аварії з українцями