В Донецкой области разрушен важный для России мост: он расположен между Ясиноватой и Горловкой

Вооруженные Силы продолжают наносить удары по важным объектам, чтобы, в частности, усложнить логистику для врага. Собственно, была разрушена переправа между городами Ясиноватая и Горловка.

В четверг, 12 октября, стало известно о разрушении моста, соединяющего соответствующие населенные пункты в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Поражение важного моста в Донецкой области

Судя по фото и видео, масштабы разрушений действительно значительны. Это может существенно помешать логистике врага и его боеспособности на поле боя в этом районе фронта.

Повреждение моста между Ясиноватой и Горловкой: смотрите кадры

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что захватчики пользовались уже разрушенной переправой для того, чтобы быстро перемещаться между временно оккупированной Горловкой и Донецком.

OSINT-отдел 24 Канала предполагает, что речь идет именно о мосте в районе населенного пункта Васильевка Донецкой области, поскольку российские телеграм-каналы заявили, что переправа обрушилась прямо на железнодорожную дорогу между Горловкой и Ясиноватым.

Где расположен разрушенный мост на Донетчине: смотрите на карте от Google maps

В то же время российские паблики публикуют сообщения, в которых сетуют на Украину и обвиняют военных нашей армии еще и в якобы обстреле учебного заведения в поселке Бетманово, которое оккупанты переименовали в "Красный Партизан".

Кроме того, так называемые вражеские аналитики пишут, что теперь бойцы российской армии вынуждены будут использовать дорогу через Енакиево или другими "обходными путями". Конечно, до тех пор пока их не уничтожат Вооруженные Силы.

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Заметим, что также 12 октября Военно-морские силы подтвердили повреждение российского корабля "Павел Державин" в акватории Черного моря. Со слов спикера Плетенчук понятно, что у врага все больше проблем.