В России мост с верующими рухнул в реку во время шествия, среди пострадавших – ребенок
- 12 июля в Вологодской области России во время крестного хода обвалился пешеходный мост, когда по нему двигались около 25 верующих.
- В результате инцидента на 50-метровом мосту через реку Юг пострадали 8 человек, в том числе ребенок.
В субботу, 12 июля, в Вологодской области России во время крестного хода в Никольском округе обвалился подвесной пешеходный мост. Среди пострадавших – ребенок.
Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. В сети появилось видео инцидента.
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Что известно об обвале моста?
Инцидент произошел на 50-метровом мосту через реку Юг между поселком Дуниловским и селом Дунилово. Конструкция не выдержала, когда под звон колоколов по ней двигались около 25 верующих.
Пострадали 8 человек, среди них – ученица 8 класса. У людей переломы, вывихи, ссадины и ушибы.
В России обвалился мост с паломниками: смотрите видео
На видео видно, как люди идут от церкви длинной цепочкой. Когда мост упал, на помощь участникам крестного хода бросились другие местные жители.
Напомним, 15 июня в туристическом районе Индии обвалился железный мост через реку. В результате инцидента в западном штате Махараштра погибли по меньшей мере 2 человека, еще 32 – ранены.