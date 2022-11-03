Помешал оккупантам "взять Киев за 3 дня": в Житомирской области восстановили важный мост
В Стоянке в Житомирской области восстановили мост, который был разрушен в конце февраля. Именно этот мост стал существенным препятствием для планов оккупантов "взять Киев за три дня".
Проезд по мосту через реку Ирпень с 3 ноября открыт в обе стороны на трассе М-06 Киев – Чоп. Восстановление моста началось после полной деоккупации Севера Украины.
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Восстановление моста началось после освобождения Севера
Заместитель руководителя главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что менее чем за два месяца на остатках старых конструкций восстановили левый проезд моста.
В Стоянке восстановили мост через реку Ирпень / Фото Мининфраструктуры
После этого в мае возобновили движение по трассе М-06 для грузового автотранспорта и начали капитальное восстановление правой части разрушенного моста. Теперь мост полноценно заработал.
Восстановленный мост через реку Ирпень / Фото Мининфраструктуры
Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что этот мост стал существенным препятствием для планов оккупантов "взять Киев за три дня".
Украина будет восстанавливать инфраструктуру за средства России
- В Европейском Союзе из-за войны России против Украины заморожены активы 90 российских лиц. С начала полномасштабного вторжения в ЕС уже заморозили более 17 млрд евро российских активов.
- Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс недавно высказался о том, что эти средства следует направить на послевоенное восстановление Украины.
- Президент Владимир Зеленский в августе назвал приблизительную сумму, которая будет необходима Украине для восстановления. Речь идет о 600 – 800 миллиардах долларов.
- Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что для послевоенного восстановления Украины необходимый бюджет – около 38 миллиардов долларов в год.
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