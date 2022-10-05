Россияне используют все возможные переправы в Херсоне: активист объяснил, в каком состоянии мосты

5 октября 2022 , 13:22
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Оккупанты используют все возможные методы переправы: баржи из Голой Пристани в центр Херсона, а также понтонные переправы возле Антоновского моста. В Херсоне же два варианта понтонных переправ, одна еще существует у железнодорожного моста.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что Антоновский мост фактически существует, по нему можно ездить мотоциклам и очень осторожно передвигаться на легковых авто.

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По словам Владимира Молчанова, ранее оккупанты разрешали грузовикам передвигаться по Антоновскому мосту, но он очень сильно шатается, если кто-то перевозит тяжелый транспорт, поэтому больше такая опция не доступна.

Что касается дамбы в Новой Каховке, то оккупанты засыпали дамбы шлюзового хода – теперь этот щебеночный переезд находится на 4 метра ниже основного переезда, там очень медленно и в один ряд может проехать любой транспорт, в том числе и танки,
– добавляет Молчанов.

Детальнее о ситуации с переправами в Херсонской области: смотрите видео

Но, по словам активиста, этот объект является постоянным центром внимания украинских артиллеристов, поэтому большинство тех, кто хочет переправиться – уничтожаются.

ВСУ еще раз отработали по Антоновскому мосту

  • Антоновский мост важен для оккупантов, поскольку позволял опрокидывать силы из Крыма и оккупированных территорий на левом берегу Днепра – на правый. Начиная с лета ВСУ регулярно наносят удары по мосту, разрушая его.
  • Во временно оккупированном Херсоне днем 12 сентября снова произошел "хлопок". ВСУ еще раз ударили по Антоновскому мосту. Это произошло после того, как оккупанты "тестировали" его.
  • Ситуация на Херсонщине остается крайне сложной. Там продолжаются боевые действия. Кроме того, оккупанты пытаются возобновить движение по Антоновскому мосту.
Автор: Олена Кандяк