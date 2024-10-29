В Третьей штурмовой рассказали, что лучше всего мотивирует бойцов

Военные должны иметь право выражать свою позицию, быть услышанными и проводить время с семьями, по возможности, чтобы оставаться мотивированными на поле боя.

Об этом рассказал командир роты разведки в Третьей штурмовой бригаде с позывным "Роня" в интервью Армия TV.

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"По мотивации, я был солдатом и знаю, что нужно ему дать, чтобы взамен от него получить преданность, выполнения задач и усердие", – сказал военный.

При этом отметил, что в его роте нет такого, чтобы он затягивал личный состав, никто не прикладывает руку к голове, когда с ним здоровается.

По словам командира, в повседневной жизни он не отличается от простых солдат в своем подразделении.

Что больше всего мотивирует бойца

"Что нужно дать солдату для того, чтобы все было хорошо? Дать ему слово, к его слову нужно прислушиваться. И в некоторых моментах нужно помогать в личной жизни. Не все мы холостяки. Есть люди, у которых есть семьи, дети", – добавляет он.

Поэтому, по словам командира, он понимает, каким драгоценным является время с близкими для военного.

Если человек хорошо себя проявляет и старается и показывает свою подготовку, то не вижу ничего страшного в том, чтобы в свободное время позволить ему побыть со своей семьей. Это лучшая мотивация,

– объяснил командир роты разведки в 3 штурмовой бригаде.

Относительно трофеев на войне, по словам "Рони", для него это получение более современного оружия. Более того, военный рассказал, что получил трофей, который хотел – это АК-12.