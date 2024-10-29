Про це розповів командир роти розвідки в Третій штурмовій бригаді з позивним "Роня" в інтерв'ю Армія TV.

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"Щодо мотивації, я був солдатом і знаю, що потрібно йому дати, щоб взамін від нього отримати відданість, виконання задач і старанність", – сказав військовий.

При цьому зазначив, що у його роті немає такого, щоб він затягував особовий склад, ніхто не прикладає руку до голови, коли з ним вітається.

За словами командира, в повсякденному житті він не відрізняється від простих солдатів в своєму підрозділі.

Що найбільше мотивує бійця

"Що потрібно дати солдату для того, щоб все було добре? Дати йому слово, до його слова потрібно дослухатися. І в деяких моментах потрібно допомагати в особистому житті. Не всі ми холостяки. Є люди, в яких є сім'ї, діти", – додає він.

Тож, за словами командира, він розуміє, яким дорогоцінним є час з близькими для військового.

Якщо людина гарно себе проявляє та старається і показує свою підготовку, то не бачу нічого страшного в тому, щоб у вільний час дозволити їй побути зі своєю родиною. Це найкраща мотивація,

– пояснив командир роти розвідки в 3 штурмовій бригаді.

Щодо трофеїв на війні, за словами "Роні", для нього це отримання більш сучасної зброї. Ба більше, військовий розповів, що отримав трофей, який хотів – це АК-12.