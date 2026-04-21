Нужно сделать больше для мотивации военных, – Зеленский
Владимир Зеленский встретился с Михаилом Федоровым. Президент и министр обороны подробно обсудили вопросы мотивации украинских военных на фронте.
Лидер Украины отметил необходимость принять новые решения по мотивации. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Смотрите также Украина сделала все "нужные шаги": Зеленский обсудил "кредит" с представителями ЕС
Что известно о заявлении Зеленского?
Президент Украины сообщил, что 21 апреля говорил с министром обороны Федоровым. По его словам, до сих пор есть невыполненные вещи, которые бы помогли поднять мотивацию военных.
Есть вещи, которые нужно сделать для большей мотивации наших военных,
– заявил Зеленский.
Владимир Зеленский сообщил, что вопрос мотивации – это комплектование подразделений ВСУ, а также дополнительное финансирование армии.
Глава государства подчеркнул, что все обсуждаемые решения уже готовятся.
Напомним, что, что президент Зеленский заявил о готовности Украины присоединиться к международным усилиям по безопасности в Ормузском проливе за счет морских дронов и экспертизы. Таким образом страна может внести свой вклад в защиту региона и сопровождение судов.
Последние новости о заявлениях Зеленского
Президент Зеленский заявил, что комментарии главы Rheinmetall об украинских дронах являются примером некорректной конкуренции. Зеленский отметил, что Украина сотрудничает с немецкими компаниями в производстве дронов, и подчеркнул, что Украина является лидером в этой области.
Зеленский заявил, что Украина обеспечена что Украина обеспечена объемами горючего на апрель – май 2026 года. Выполнение договоренностей по поставкам топлива является одним из приоритетов в энергетическом сотрудничестве с партнерами.
Украина завершила ремонт поврежденного участка нефтепровода "Дружба", что позволяет возможное восстановление его работы. Президент Зеленский отметил, что риск новых атак на энергетическую инфраструктуру со стороны России остается.