Нужно сделать больше для мотивации военных, – Зеленский

Владимир Зеленский встретился с Михаилом Федоровым. Президент и министр обороны подробно обсудили вопросы мотивации украинских военных на фронте.

Лидер Украины отметил необходимость принять новые решения по мотивации. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что известно о заявлении Зеленского?

Президент Украины сообщил, что 21 апреля говорил с министром обороны Федоровым. По его словам, до сих пор есть невыполненные вещи, которые бы помогли поднять мотивацию военных.

Есть вещи, которые нужно сделать для большей мотивации наших военных,

– заявил Зеленский.

Владимир Зеленский сообщил, что вопрос мотивации – это комплектование подразделений ВСУ, а также дополнительное финансирование армии.

Глава государства подчеркнул, что все обсуждаемые решения уже готовятся.

Напомним, что, что президент Зеленский заявил о готовности Украины присоединиться к международным усилиям по безопасности в Ормузском проливе за счет морских дронов и экспертизы. Таким образом страна может внести свой вклад в защиту региона и сопровождение судов.

