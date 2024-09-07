Финансовый мотив работы агентуры в России –номер один, –Буданов
Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов прокомментировал систему нашей агентуры, которая работает на территории России. Финансовый мотив – это номер один, который руководит этими людьми.
Об этом разведчик рассказал в интервью "Радио Хартия". Он также поделился, какими еще мотивами руководствуются люди, входящие в эту агентуру.
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Мотивы агентуры на территории России
Материально-финансовый (мотив – 24 Канал) – номер один, мы всегда говорим это,
– отметил Буданов.
По словам Буданова, сейчас материально-финансовый мотив номер один. Что касается идейно-патриотического мотива, то таких людей немного. "Ненависть к общему врагу – единицы, на компромате – так, кто-то работает, но это все недолгое", – отметил разведчик.
Также у главы ГУР спросили о масштабах этой агентуры и о масштабах деятельности этих людей.
"Давайте так, на всем бы хотелось как всегда больше. Ну вместе с тем нам хватает для того, чтобы заблаговременно разоблачать любые намерения. Работа ведется, поверьте мне, и ведется точно можно сказать успешно, потому что ну никаких таких каких-то серьезных неожиданностей не было", – резюмировал Буданов.