Хлам конвертировали в дроны для ВСУ: в Тернополе продали советский самолет
Источник:Сергей Надал
В Тернополе продали памятный знак в виде советского самолета, и на полученные деньги купили три дрона для ВСУ.
Об этом сообщил мэр города Сергей Надал. Он искренне порадовался, что продать самолеты удалось, а затем – помочь украинским защитникам.
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Самолет продан. Памятник в виде старого советского самолета, находившегося на входе в парк Национального возрождения, купили с аукциона,
– сообщил Надал.
Самолет купили предприниматели
Он отметил, что понятно, что "советский хлам мало кому нужен. Но ради помощи армии, предприниматели его купили".
За вырученные деньги и деньги из бюджета приобрели два дрона Мавик 3 и один Мавик 2 на общую сумму 539 436 гривен.
"Пусть они помогут как можно быстрее одержать победу", - добавил Надал.Справка. Монумент в виде советского самолета МиГ-17 стоял в Тернополе с 1972 года. Впрочем, в апреле самолет был убран со стелы, поскольку он был признан аварийным.
Отметим, что дроны стали полноценным оружием в руках наших бойцов. Благодаря им, украинские войска координируют удары, уничтожая российскую технику или вражеские позиции.
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