Богуслаева заменит Никифоров: Минобороны назначило новое руководство "Мотор Сич"

Министерство обороны Украины назначило новое руководство "Мотор Сич". Новым генеральным директором известного украинского предприятия, специализирующегося на производстве авиационной техники, стал Алексей Никифоров.

Минобороны назначило новое руководство "Мотор Сич"

Приказом Министра внесены изменения в устав предприятия. Об этом свидетельствует приказ Минобороны, утвержденный 28 ноября 2022 года.

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Также были досрочно прекращены полномочия членов Наблюдательного совета, председателя и членов Совета директоров. Прекращены полномочия и уволен с должности президента акционерного общества Вячеслав Богуслаев.

Приказом Министра обороны Украины Генеральным директором предприятия назначен Алексей Никифоров,

– заявили в Минобороны.

Кроме того, был избран новый состав наблюдательного совета и его председатель – заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко, который уже провел первое заседание. В новообразованный Наблюдательный совет предприятия также вошли:

Роман Коновалов

Сергей Корж

Юрий Пащенко

Юрий Шаповал

Все зарегистрированные изменения содержатся в Государственном реестре. И теперь стратегическое предприятие будет работать в режиме 24/7 для удовлетворения оборонных потребностей государства.

Что известно о задержании Богуслаева

Осенью тогда еще президенту "Мотор-Сич" Вячеславу Богуслаеву объявили о подозрении в коллаборационизме и госизмене. Более того, установили, что он имеет российское гражданство.

Также выяснили, что Богуслаев имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России – платит налоги государству-агрессору, которое убивает украинцев.

Продукцию украинского предприятия он предоставлял россиянам для производства и ремонта ударных вертолетов, массово применявшихся для полномасштабного вторжения.

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