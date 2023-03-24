"Мотор Сич" продавала Ирану авиационные двигатели: среди компаний – производитель "Шахидов"

Несмотря на санкции против Ирана, "Мотор Сич" продавала стране авиационные двигатели. В частности, их закупали предприятия, причастные к разработке Shahed-171 и Shahed-136. Ими российские оккупанты атакуют украинские города.

Расследователи обнаружили, что "Мотор Сич" годами вела торговлю с рядом иранских компаний. Против них СНБО ввел санкции в марте.

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"Мотор Сич" сотрудничала с этими компаниями уже тогда, когда страны Запада ввели свои санкции. Документальные доказательства этого обнаружили в кабинете Вячеслава Богуслаева – многолетнего президента "Мотор Сичи".

Так удалось установить, что "Мотор Сич" продавала Ирану товары двойного использования. Речь, в частности, о двигателях АИ-9 и ТВ3-117. Их устанавливают на военные вертолеты: например Ка-52. Их Россия использует в войне против Украины.

Среди этих бизнес-партнеров из Ирана – предприятия, связанные с государственной военной промышленностью Ирана и причастные к разработке Shahed-171 и Shahed-136, которыми российская армия сейчас массово обстреливает украинские города,

– говорится в сообщении.

"Мотор Сич" торговала с Ираном / "Радио Свобода"

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