"Мотор Сич" продавала Ирану авиационные двигатели: среди компаний – производитель "Шахидов"
Источник:"Схемы"
Несмотря на санкции против Ирана, "Мотор Сич" продавала стране авиационные двигатели. В частности, их закупали предприятия, причастные к разработке Shahed-171 и Shahed-136. Ими российские оккупанты атакуют украинские города.
Расследователи обнаружили, что "Мотор Сич" годами вела торговлю с рядом иранских компаний. Против них СНБО ввел санкции в марте.
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"Мотор Сич" сотрудничала с этими компаниями уже тогда, когда страны Запада ввели свои санкции. Документальные доказательства этого обнаружили в кабинете Вячеслава Богуслаева – многолетнего президента "Мотор Сичи".
Так удалось установить, что "Мотор Сич" продавала Ирану товары двойного использования. Речь, в частности, о двигателях АИ-9 и ТВ3-117. Их устанавливают на военные вертолеты: например Ка-52. Их Россия использует в войне против Украины.
Среди этих бизнес-партнеров из Ирана – предприятия, связанные с государственной военной промышленностью Ирана и причастные к разработке Shahed-171 и Shahed-136, которыми российская армия сейчас массово обстреливает украинские города,
– говорится в сообщении.
"Мотор Сич" торговала с Ираном / "Радио Свобода"
Богуслаева задержали
- Богуслаева задержали еще в октябре 2022 года. Его подозревают в государственной измене. Впоследствии опубликовали фрагменты разговоров Богуслаева, которые это подтверждают. После начала полномасштабного вторжения он продолжал сотрудничать с россиянами.
- Кроме того, разоблачили, что Богуслаев имел и тщательно скрывал недвижимость в России.