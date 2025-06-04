Mountain Seed Foundation реализует новый реабилитационный проект для семей погибших и ветеранов

В мае 2025 года благотворительный фонд Mountain Seed Foundation начал новую долговременную программу поддержки ветеранов российско-украинской войны, их семей, а также семей погибших военнослужащих, военнопленных и пропавших без вести.

Местом реализации проекта стала Черная Гора возле города Виноградов (Закарпатская область) – именно здесь при поддержке американского Фонда Баффета, фонд MSF обустроил скалолазные маршруты Via Ferrata. Проект продлится до мая 2026 года, а после завершения маршрут будет открытым для общественного пользования.

Этот проект является продолжением программ Mountain Seed Foundation, которая поддерживает украинские семьи, пострадавшие из-за войны, и помогает им найти силы для дальнейшей жизни с 2022 года, проводя лагеря в Австрии и Словении.

"Наша цель – не только предоставить ресурс и возможность отдыха, но и научить людей, которые пережили травму этой войны, снова наполнять жизнь моментами, улучшающие его качество. Мы стремимся помочь наладить отношения в семье, а через опыт скалолазания – преодолеть страхи и осознать: можно покорять не только горные вершины, но и собственные внутренние барьеры, восстанавливая веру в собственные силы", – объясняет Ирина Приходько, директор программы и соучредитель Mountain Seed Foundation.

Проект стартовал в мае – именно с лагерей для семей ветеранов. С 18 по 24 мая на базе отдыха "Черная гора" состоялся первый заезд для семей из Киева. С 25 по 31 мая – второй лагерь, в котором приняли участие семьи ветеранов из Луцкого Милитари Хаба.

В течение первой недели программу воплощала международная команда MSF из США, Словении, Австрии, Румынии, а во второй – к работе присоединилась украинская команда. Программа включала арт-терапию, скалолазание, рафтинг, а также терапевтические сессии, которые проводила профессор Йельского университета Амит Орен.

"Мы не просто помогаем преодолевать маршрут. Мы помогаем преодолевать свои внутренние страхи. И когда дети или жены героев после подъема на скалу говорят, что почувствовали жажду жизни, мы понимаем, что все делаем правильно", – отмечает Ирина Приходько.

Организаторы убеждены, что физическая активность на природе способна стать первым шагом к эмоциональному восстановлению, а создание постоянной, безопасной инфраструктуры Via Ferrata позволит реализовывать такие программы регулярно.

Черная Гора – это только начало. Мы хотим масштабировать программу и сделать из нее модель поддержки для всей страны,

– подытоживает Ирина Приходько.

Справка

Mountain Seed Foundation (MSF) – неприбыльная благотворительная организация со штаб-квартирой в Айдахо (США), основанная в 2021 году. Ее главная миссия – оказание психологической поддержки украинским семьям, пострадавших в результате войны, через сочетание арт-терапии, природотерапии и физической активности, в частности скалолазания.

Фонд известен благодаря:

Реабилитационным лагерям в Австрийских Альпах, где проводятся сессии психологической поддержки, разработанные профессором Йельского университета.

Документальному фильму Camp Courage от режиссера National Geographic (доступен на Netflix), который рассказывает историю девочки Миланы из Мариуполя.

Сюжету на CBS 60 Minutes (во время второго лагеря всемирно известный журналист Скотт Пелли и команда программы 60 Minutes посетили лагерь и сняли репортаж о деятельности MSF в Австрии).

Программам Mini Base Camp во Львове, Черкассах и Киеве – урокам скалолазания и психологической поддержке для детей и женщин военных.

Проведению лагерей для семей ветеранов, погибших военнослужащих, а также семей беженцев в Австрийских Альпах (Черкасская и Днепропетровская области, города Николаев и Киев, и из других регионов Украины).

Гуманитарной деятельности: эвакуация семей из опасных регионов Украины, обеспечение военных генераторами, международное информационное присутствие (CBS, Voice of America, Outside Magazine).

Фонд объединяет усилия американских ветеранов и международных специалистов для восстановления украинских семей, пострадавших от войны.