Можем освободить все территории: эксглава разведки назвал 3 определяющих месяца на фронте
Пытаясь постоянно атаковать Украину, российская армия исчерпывает свои силы. При этом Владимир Путин ставит конкретные, но нереалистичные задачи.
АОб этом 24 Каналу рассказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки в 2005 – 2010 годах Николай Маломуж. По его словам, Путин не учитывает, что у Украины есть мощная система защиты, народный дух и профессиональные вооруженные силы.
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Украина ежедневно уничтожает врага
Николай Маломуж отметил, что ежедневно украинские бойцы уничтожают от 800 до 1100 человек, а если учитывать раненых, то количество потерь можно еще увеличивать.
Мы подсчитали, что за 10 дней это 5 – 6 бригад практически исчезают с поля боя, а это фактически профессиональные войска, которых в России очень мало,
– отметил Маломуж.
По словам генерала, Владимир Путин лично дает задачу своим войскам по атакам на Бахмут и принимает отчеты утром и вечером по продвижению войск. Только для захвата Бахмута Путин уже ставил 15 конечных сроков, начиная с мая 2022 года.
Глава Службы внешней разведки в 2005-2010 годах рассказал, что Россия не способна захватить Украину, но она бросает все, что у нее есть для этого: вооружение, технику, боеприпасы.
Когда Украина начнет освобождать свои территории: смотрите видео
Несмотря на это, украинские бойцы продолжают сдерживать российское нашествие и готовятся к контрнаступлению.
Истощая их войска, мы делаем это по нескольким секторам: Сватово-Кременная, Бахмут, Авдеевка, Угледар и Запорожская область. На этих направлениях враг не может воевать, а тем более вести наступательные операции, а мы на своей земле,
– сказал генерал.
Малому же убежден, что ситуация в планировании стратегических наступательных операций системно будет менять в ближайшие месяцы.
"Это уже будет наше время, я думаю, что апрель, май, июнь – это тот период, когда действительно будет меняться ситуация на фронте и у нас будут перспективы освобождения Востока и Юга нашего государства", – сказал генерал армии Украины.
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