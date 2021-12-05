Может быть 175 тысяч, – Резников о росте войск России вблизи наших границ

5 декабря 2021 , 22:40
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Источник:

24 канал

Алексей Резников заявил, что количество российских войск вблизи границ Украины может составить 175 тысяч. Министр обороны заявил, что есть возможность наращивания.

Соответствующее заявление министр обороны сделал 5 декабря. Это произошло в эфире эстонского канала ERR.

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Алексей Резников заявил, что количество войск России может расти

Если эта тенденция сохранится, их скоро будет 175 тысяч,
– заявил Резников.

Министр вспомнил, что сейчас говорится о 94 тысячах человек российских военных вблизи границ Украины. Однако добавил: "Возможность такого наращивания действительно есть, но мы готовы и для нас нет никаких неожиданностей".

Кстати, цифру в 175 тысяч военных России ранее назвало издание The Washington Post. В частности, 4 декабря оно написало, что, по данным американской разведки, Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах.

В частности, говорилось о том, что "планы включают широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тысяч человек, а также бронетехнику, артиллерию и технику". Согласно спутниковым снимкам, которые получило издание, российские войска сосредотачиваются в 4 местах: на территории России и временно оккупированном Крыму.

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Автор: Діана Квасневська