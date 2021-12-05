Может быть 175 тысяч, – Резников о росте войск России вблизи наших границ

Алексей Резников заявил, что количество российских войск вблизи границ Украины может составить 175 тысяч. Министр обороны заявил, что есть возможность наращивания.

Соответствующее заявление министр обороны сделал 5 декабря. Это произошло в эфире эстонского канала ERR.

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Алексей Резников заявил, что количество войск России может расти

Если эта тенденция сохранится, их скоро будет 175 тысяч,

– заявил Резников.

Министр вспомнил, что сейчас говорится о 94 тысячах человек российских военных вблизи границ Украины. Однако добавил: "Возможность такого наращивания действительно есть, но мы готовы и для нас нет никаких неожиданностей".

Кстати, цифру в 175 тысяч военных России ранее назвало издание The Washington Post. В частности, 4 декабря оно написало, что, по данным американской разведки, Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах.

В частности, говорилось о том, что "планы включают широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тысяч человек, а также бронетехнику, артиллерию и технику". Согласно спутниковым снимкам, которые получило издание, российские войска сосредотачиваются в 4 местах: на территории России и временно оккупированном Крыму.

Войска России вблизи украинской границы: что известно

31 октября издание The Washington Post написало, что Россия снова стягивает войска к границе с Украиной. Это вызвало беспокойство в Европе и США.

В ноябре украинская разведка подтвердила, что Россия может напасть с нескольких сторон, взяв Украину "в кольцо". Это может произойти в январе 2022 года.

Глава немецкой фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер рассказал, что в случае нападения России на Украину скандальному газопроводу "Северный поток-2" наступит конец.

В Кремле 4 декабря ответили на публикации западных СМИ относительно планов вторжения России в Украину. В Москве обвинили США в якобы переводе ответственности за эскалацию.

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