Может быть манипуляцией, – экс-глава МИД о напряжении отношений Байдена и Зеленского

В СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский и Джо Байден по-разному оценивают уровень российской угрозы. Однако, по всей вероятности, это фейк.

Прежде всего, нужно доверять официальным заявлениям лидеров государств. Об этом в эфире 24 канала сказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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Огрызко: Надо поставить жирную точку

Он всегда читает официальные сообщения, в частности, с сайта Белого дома и Офиса Президента, и именно на них строит свой анализ.

Делаю выводы, что "вбрасываемое" может быть манипуляцией,

– подчеркнул Огрызко.

Подтверждением тому является то, что обе стороны опровергли заявление как не соответствующее действительности. "Поэтому я думаю, что на этом нужно ставить жирную точку и не разгонять измену", – сказал экс-министр.

"Всегда игра шахмат"

Геополитические дела, как отметил экс-министр, это всегда "игра шахмат", поэтому нельзя исключать какое-либо развитие событий, в частности то, что Байдену может быть выгодно несколько преувеличивать риски российского вторжения.

"С другой стороны, тема войны очень горячая. Поэтому играть в такие темы могут только безответственные люди. Не думаю, что Джо Байден может использовать такие вещи для каких-то игр", – заметил Огрызко.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Он считает, что нужно прислушиваться к мнению американских партнеров. Ведь они снабжают нас необходимым вооружением, которое нам нужно получать еще больше.

"Сама идея, что президенты поссорились – выглядит довольно примитивной. На самом деле лидеры стран прекрасно понимают, что, где и как происходит и вряд ли обсуждали эти вещи вместо того, чтобы думать о более существенных проблемах, которые нужно вместе решать", – добавил экс-министр.

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Крайний разговор Байдена и Зеленского: что известно

Зеленский и Байден созвонились 27 января вечером. По информации СМИ, между президентами якобы возник спор о вероятности российского вторжения.

По данным американских журналистов, которые ссылаются на "высокопоставленного украинского чиновника", в разговоре Байден предупредил своего украинского коллегу, что нападение России теперь практически неизбежно и планируется на февраль.

Однако Зеленский выразил позицию, что угроза со стороны России остается "опасной, но неоднозначной" и украинский президент сомневается в возможности полномасштабной войны.

Белый дом и Банковая уже опровергли эту информацию. "Полностью расходится с фактами", – так ее прокомментировал советник главы Офиса Президента. Михаил Подоляк заявил, что такие ложные сообщения только подпитывают напряжение.

Представитель Совета нацбезопасности США тоже опровергла такое описание телефонного разговора. Эмили Хорн назвала его лживым.

По словам представительницы Совета нацбезопасности США, разговор длился час и 20 минут. Лидеры двух государств обсудили ситуацию без всякой напряженности.

Детали разговора Байдена и Зеленского: смотрите видео