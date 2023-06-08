Россияне угрожают взорвать Киевскую ГЭС: в Укргидроэнерго объяснили, есть ли угроза для столицы

После подрыва Каховской ГЭС в российских пабликах начали сыпаться угрозы. Оккупанты призывают также уничтожить Киевскую ГЭС. В Укргидроэнерго поспешили успокоить украинцев.

Во время телемарафона генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота объяснил, почему не стоит беспокоиться. По его словам, над безопасностью объектов работают наши военные.

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ПВО прикрывает ГЭС

По словам Сироты, наши военные заботятся о безопасности ГЭС. Он отметил результативность украинского ПВО. Ведь последние ракетные удары, как по Киеву, так и по Украине, продемонстрировали, что большинство, если не все ракеты врага, удается сбивать.

В то же время объяснил, что для подрыва дамбы недостаточно ракетного удара. По его словам, необходимо в одно место сбросить как минимум 3 авиабомбы по 500 килограмм. Что касается Каховской ГЭС, то мощные взрывы прогремели в трех местах. Сирота добавил, что демонтаж конструкции позволит понять, что действительно происходило.

Существует ли угроза Киевской ГЭС

На этот вопрос он тоже ответил. По словам Игоря Сироты, уничтожение Киевской ГЭС может быть только в воображении врага. Она защищена как с неба, так и изнутри. Поэтому, по состоянию на сегодняшний день, предостережений никаких нет.

Они не могли туда добраться, когда были от станции буквально в 5 километрах – в Дымере. То сегодня тем более они ничего не смогут с ней сделать,

– подчеркнул Сирота.

Между тем, ситуация с Каховской ГЭС усложняется. Уровень воды близок к критическому уровню.

Какая ситуация на Каховской ГЭС