"Мы готовимся": в Германии снова заговорили о возможности появления миротворцев в Украине

В Германии продолжается обсуждение отправки миротворцев в Украину после войны. В частности федеральный министр обороны Борис Писториус не исключает такой возможности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau. Стоит отметить, что ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также заявила, что немецкие военные могут быть привлечены для поддержания мира в Украине.

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Может ли Германия отправить миротворцев в Украину

Борис Писториус заявил, что он не исключает сценария, при котором Германия будет участвовать в миротворческих миссиях для Украины.

Мы готовимся, мы проигрываем сценарии, но делаем это конфиденциально... Сейчас не время публично обсуждать сценарии,

– сказал министр обороны Германии.

По его словам, решение относительно военного участия Германии в миротворческих силах в конечном итоге будет зависеть от условий, которые будут на тот момент.

Если будет прекращение огня и если кто-то – кто бы это ни был – решит принять там миротворческие меры с помощью военных средств, это будет зависеть от типа мандата, объема, требований и согласия воюющих сторон,

– подытожил Писториус.

Напомним, ранее Олаф Шольц исключил возможность отправки немецких солдат в Украину во время горячей фазы войны. Немецкий канцлер подчеркнул, что обсуждать этот вопрос пока рано.