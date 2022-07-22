Эстонский дипломат прокомментировал возможность разрыва дипломатических отношений с россией

Эстония поддерживает Украину в борьбе и одновременно удаляется от россии. Однако речь об окончательном разрыве дипломатических отношений пока не ведется.

Об этом 24 каналу рассказал посол Эстонии в Украине (в 2016 – 2019 годах) Герт Антсу. Он отметил, что после 30 лет (с распада СССР – 24 канал) россия для Эстонии уже далекая страна, хотя Санкт-Петербург находится на расстоянии около 180 километров.

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Однако, по его словам, сейчас дискуссии о разрыве отношений с россией в Эстонии нет.

Герт Антсу подчеркнул, что россия все-таки сосед Эстонии, хоть и плохой.

У нас есть двусторонние вопросы, которые мы решаем и можем для этого вызывать посла россии каждую неделю. К примеру, чтобы передать протест за нарушение воздушного пространства или если у нас есть проблемы с россией,

– объяснил он.

Бывший посол Эстонии в Украине рассказал, что у них есть проблема с гражданами, которые стоят на стороне россии, а не Эстонии или Украины. Он отметил, что вопрос, что с ними делать, должен решить суд.

"Если у нас есть обвинительный приговор, тогда мы можем лишить их гражданства Эстонии. Но если у этого человека родители-эстонцы, то этого уже сделать нельзя", – заверил Герт Антсу.

Герт Антсу рассказал об отношениях Эстонии и россии: видео



Как Эстония поддерживает Украину