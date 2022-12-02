Могут ли киевляне остаться без тепла до весны: эксперт прокомментировал предупреждение Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что если оккупанты поразят объекты критической инфраструктуры, работу которых невозможно будет возобновить в течение суток, киевляне могут остаться без отопления до самой весны.

Однако такой апокалиптический сценарий, который озвучил Кличко, на самом деле маловероятен. Об этом 24 каналу рассказал аналитик энергетических рынков Максим Белявский.

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Как быстро можно реанимировать систему теплоснабжения

Мэр Киева объяснял, что если при температуре минус 5 градусов воды и отопления не будет в течение 24 часов, то нужно будет сливать системы отопления в городе, потому что следствием может быть повреждение систем жизнеобеспечения. А в таких условиях до весны подавать воду будет очень сложно.

Максим Белявский отметил, что следует понимать – разгрузка системы теплоснабжения от теплоносителя и его загрузка в следующем периоде – это фактически перезапуск всей системы централизованного теплоснабжения. По его подсчетам, на это может уйти от одной недели до 10 дней максимум, независимо от температуры воздуха.

То есть реанимировать систему централизованного теплоснабжения можно будет за определенный период и до начала весны. Все будет зависеть от входных параметров – обеспеченности газом, который точно будет, а также обеспеченности электрической энергией.

Эксперт подчеркнул, что если есть аварийная система электропитания, то потребности в разгрузке системы теплоснабжения вообще нет. Конечно, могут быть случаи ударов по определенным станциям, но эти случаи следует рассматривать отдельно.

В целом же, стабильность обеспечения украинцев теплом и горячей водой зависит от:

стабильности электроснабжения, которая в частности обеспечивается аварийными системами питания,

стабильности газоснабжения, проблем с которым возникать не должно,

состояния теплотрассы и котлов, участвующих в производстве теплоносителя.

Следовательно, по мнению Белявского, худший сценарий имеет мало шансов на реализацию. Он отметил, что есть фактор, связанный с подачей воды и, соответственно, работой насосов для подачи воды, которая затем смешивается с антифризом, образуя теплоноситель, но особых проблем с водными ресурсами также нет.

К чему следует быть готовыми

Эксперт считает, что сейчас вопрос стоит по-другому. Власти на местах должны обеспечить аварийную систему питания для объектов критической инфраструктуры. А потребители, в свою очередь, должны сделать все возможное, чтобы обезопасить себя. В частности позаботиться о возможности переезда в дома с печным отоплением или рассмотреть вариант, например, отопления квартир и домов электрическими приборами, в зависимости от ситуации.

Белявский добавил, что на случай, если действительно будут перерывы в теплоснабжении, важно знать – прежде чем сливать воду, нужно проверить, нет ли непосредственно в системе воздушной пробки. Она может образоваться тогда, когда, например, не было электричества по основной линии и не сработали аварийные системы питания, соответственно, остановилась прокачка теплоносителя, и туда мог зайти воздух.

В таком случае потребителям нужно дождаться специалистов, а самим не вмешиваться в систему теплоснабжения, даже если это касается спуска воды или воздуха.

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