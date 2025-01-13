США накладывают санкции против должностных лиц МУС: как это повлияет на арест Путина

Палата представителей Конгресса США одобрила санкции против должностных лиц Международного уголовного суда, которые в ноябре 2024 года выдали ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в военном преступлении.

В то же время в Польше приняли резолюцию, по которой Варшава гарантирует свободное и безопасное участие лидеров Израиля в торжественных мероприятиях в Освенциме. Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко сказал 24 Каналу, какое влияние на потенциальный арест Владимира Путина будут иметь эти события.

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Кейс Нетаньяху сработал против МУС

Фактор Нетаньяху сейчас четко прорабатывает промосковскую линию. Сейчас у 124 стран, кроме Украины, есть повод, чтобы сослаться на кейс Нетаньяху относительно потенциального ареста Владимира Путина.

По мнению политолога, Международный уголовный суд действительно ошибся в теме Нетаньяху, однако это не означает, что надо полностью обесценивать огромную работу, которую осуществляет Офис Генерального прокурора вместе с МУС по фиксации преступлений россиян в Украине.

К слову, Офис Генпрокурора зарегистрировал более 152 тысяч военных преступлений россиян и открыл уголовные производства.

МУС начал тормозить, что абсолютно неуместно, ведь зло должно быть наказано. В этой ситуации очевидно, что надо актуализировать тему ордера,

– отметил Чаленко.

Кстати, странно, что МУС не выдает ордер Путину по атакам на украинскую энергетику в течение 2022 – 2023 годов. Ведь соответствующие ордера были выданы на арест высокопоставленных российских военных. В частности, командующего дальней авиации воздушно-космических сил России Сергея Кобылаша и командующего Черноморского флота России Виктора Соколова. Российский диктатор имеет обвинения исключительно за похищение украинских детей.