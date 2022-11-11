США дадут месседж окружению Путина, – Пионтковский предположил, могут ли свергнуть главу Кремля

Российский диктатор Владимир Путин постепенно теряет власть. Так, его окружение повлияло на решение об уходе оккупантов из Херсона и отмене решения о выходе из зернового соглашения.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист в Вашингтоне Андрей Пионтковский. По его мнению, окружение Путина хочет перемирия, потому и говорит о необходимости переговоров с Украиной.

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Кто имеет влияние на Путина

Пионтковский отметил, что определить людей, оказывающих влияние на главу Кремля, можно по списку гостей на его Дне рождении. По его словам, это 6 человек, а именно:

Юрий Ковальчук;

Михаил Ковальчук;

Аркадий Ротенберг;

Сергей Чемезов;

Игорь Сечин;

Никита Михалков.

Так, если Сечина и Михалкова можно "вынести за скобки", то братья Ковальчуки оказывают влияние на российского диктатора. Пионтковский заметил, что Юрий Ковальчук сыграл большую роль в прогрессировании ультрафашистских взглядов Путина, чем Бортников или Патрушев.

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США должны дать сигнал окружению Путина

Поэтому при серьезных сигналах с американской стороны окружение Путина, вероятно, "схватится" за возможность завершить войну.

Американцы должны "кинуть" им месседж,

– отметил российский публицист.

По его мнению, американцы должны донести до окружения Путина мнение, что им будет гораздо легче договориться с Украиной о "мягчайшей капитуляции России", если бы они "убрали Путина". А кто-то из них занимался бы этими вопросами.

По словам Пионтковского, существует риск, что российские ультрафашисты в виде Пригожина с его армией придут к власти. Впрочем, у России есть еще один ресурс "мягкой капитуляции" – главное управление спецназа министерства обороны страны-агрессора, поскольку не все российские генералы ультраправые фашисты.

Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео

Как Путин может спасти себя и режим

Российский журналист Игорь Яковенко рассказал, что единственным возможным путем спасения для Путина является договоренность с коллективным Западом, чтобы уговорить наше государство "простить и помиловать" его. В то время как спастись уже после поражения и разгрома его войска у российского диктатора нет шансов.

Кроме того, чтобы удержать свой режим глава Кремля, вероятно, будет пытаться еще больше "закрутить гайки". То есть создать "железный занавес" и установить тотальную диктатуру. А дальше возьмет курс на постепенное "превращение сначала в Иран, а затем в Северную Корею".