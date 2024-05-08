В Воздушных силах объяснили, может ли Польша закрыть часть воздушного пространства над Украиной

Ранее уже неоднократно поднимался вопрос того, могла бы Польша закрыть небо над западными регионами Украины. Сейчас в Воздушных силах ответили, возможно ли это.

Недавно представитель Воздушных сил Илья Евлаш сообщил, что Польша могла бы закрыть небо над Западом Украины, поскольку она имеет для этого все необходимые технические средства. Однако для этого необходимо соответствующее решение.

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Возможно ли это

Как отметил Илья Евлаш, если бы Польша закрыла часть украинского неба, это бы позволило Украине переместить установки и ракеты, которые и так сейчас достаточно дефицитны, в другие регионы, которые также нуждаются в защите.

По его словам, такое развитие событий начали обсуждать еще тогда, когда российская ракета нарушила воздушное пространство Польши. Тогда возникли разговоры, что Польша могла бы закрыть хотя бы часть запада Украины.

Это бы позволило переместить наши установки и без того дефицитные ракеты, которые постоянно нуждаются в пополнении, на другие объекты. У нас в Украине множество важных объектов и большая территория – ее не покрыть только наземными установками,

– подчеркнул представитель Воздушных сил.

Это бы упростило отражение атак

Он уточнил, что ни одна большая страна мира не может себе позволить перекрыть все воздушное пространство путем наземных станций ПВО. Вследствие этого в основном используют другие составляющие, например, такие как многоцелевые истребители F-16, F-22, F-35 или флот, в случае его наличия.

Мы видели хорошую работу, когда Иран атаковал Израиль, мы видели много видео, как, используя в частности наш опыт борьбы с "Шахедами", они легко могут с ними справляться. Если бы Польша закрыла эту территорию, это бы нам очень пригодилось в отражении атак противника,

– подчеркнул Евлаш.

По его словам, это не будет шанс противостоять ракетам типа "Кинжал", однако с большинством крылатых ракет, управляемых ракет, дронов Воздушные силы могли бы эффективно справляться.

Представитель Воздушных сил отметил, что вопрос касается нашего "дипломатического корпуса", и решается "на высшем уровне".

"Мы отвечаем за то, что нам предоставили, и наша задача – исходя из имеющихся средств, прикрывать воздушное пространство, обеспечивать поддержку сухопутной компоненты", – отметил он.

Нужно больше ПВО

Евлаш также добавил, что по состоянию на сейчас Украине необходимо усиление противовоздушной обороны. Это бы позволило прикрыть теплостанции, электростанции, генерирующие предприятия, а также ряд важных объектов.

К сожалению, мы видели, когда они разрушили Трипольскую ТЭС – так, мы большинство ракет сбили, но они используют тактику перегрузки нашей системы, чтобы мы использовали весь запас ракет, который стоял на установке. Мы видим – даже одной ракеты хватает, чтобы разрушить тот или иной объект. Мы постоянно маневрируем, исходя из тех средств, которые у нас есть,

– утверждает он.

Спикер говорит, что Воздушные силы и так показали абсолютно нестандартный подход к ведению этой войны не только на суше, но и если говорить о ПВО. По его словам, уже "наверное и дети в саду знают, что такое система Patriot, и нужно больше этих систем".