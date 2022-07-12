У путина большая неприятность, – Яковенко

Уже несколько месяцев раздаются слухи о том, что в россии планируют объявить мобилизацию, однако путин до сих пор на это не решился. Глава кремля не может просто прекратить войну, так что мобилизацию исключать не стоит.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он подчеркнул, что путин может объявить мобилизацию только своим приказом, без собрания Госдумы.

К теме Из-за нехватки военных россия может перейти к вербовке наемников из тюрем, – Британия

По его словам, мобилизация путину очень нужна, но ему нужен определенный статус мобилизации. К примеру, чтобы отказ от мобилизации сделать уголовным наказанием.

Сейчас у путина большая неприятность – то, что многие военнослужащие отказываются уходить на фронт. Так, 500 человек в краснодарском крае отказались, 200 человек – в бурятии и т.д. И это проблема,

– заявил Яковенко.

Оппозиционный журналист отметил, что для того чтобы создать уголовную ответственность за отказ идти умирать в Украину, нужны какие-то другие режимы.

"Возможно, это будет режим военного положения или даже объявление войны. Совершенно исключить эту версию невозможно", – пояснил он.

Журналист добавил, что для того, чтобы объявить войну, нужен закон. И есть вероятность того, что Госдуму сейчас собирают именно для этого.

Отказ людей от мобилизации – это уже начало "перелома" в войне? На это Яковенко ответил, что это пока только "первые ласточки", это только сотни людей.

Когда речь пойдет о тысячах, то на этом война закончится. Но в принципе у путина здесь есть ресурсы – "заградотряд", состоящий из кадыровцев,

– заявил эксперт.

По его мнению, путин войну не прекратит. "путин, который прекратит войну, это мертвый путин. Он сам себя загнал в такую ситуацию", – добавил он.

Яковенко о мобилизации в россии и действиях путина: видео



К слову, ранее украинская разведка информировала, что в россии активизировался набор в частные военные компании. В ЧВК россия начала рекрутировать даже осужденных прямо с мест лишения свободы, чтобы впоследствии отправить их на Донбасс.

Однако на фоне потерь в войне с Украиной российские военные отказываются воевать и массово хотят увольняться из армии. оккупанты уже устраивают бунты и не хотят выполнять приказы.