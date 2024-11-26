Над Капустиным Яром закрыли воздушное пространство: насколько реальна угроза удара "Орешником"

По данным мониторинговых каналов, с 25 по 30 ноября в период с 6 часов утра до 10 часов вечера будет закрыто воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр" в Астраханской области России.

Военный эксперт Владислав Селезнев сказал 24 Каналу, может ли сейчас российская армия готовиться к очередному акту агрессии с использованием баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Напомним, что с полигона "Капустин Яр" в Знаменске оккупанты запустили новую баллистическую ракету средней дальности по Днепру.

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Есть ли угроза повторного удара "Орешником"

Владислав Селезнев отметил, что прежде всего стоит ориентироваться на заявления посольств ключевых стран-партнеров, ведь они достаточно чутко реагируют на любые риски для своего персонала.

Такой вариант (новый удар ракетой "Орешник" – 24 Канал) исключать нельзя. Крайне трудно исследовать, что происходит на закрытом военном объекте. Я думаю, что только разведки ведущих стран способны выяснить это более подробно,

– сказал военный эксперт.

К слову, 20 ноября из-за угрозы российского обстрела временно закрылись посольства США, Испании, Италии и Греции в Киеве. К тому же Россия, вероятно, предупредит Соединенные Штаты о применении баллистических ракет, которые способны преодолевать расстояние более 1000 километров.

Напомним, что Соединенные Штаты были коротко извещены перед запуском "экспериментальной ракеты" по Украине через "каналы уменьшения ядерной опасности". Об этом заявили в Пентагоне, а также сказал рупор диктатора Дмитрий Песков.

Обратите внимание! Утром 21 ноября ракетный полигон "Капустин Яр" атаковали дроны. По информации источников Astra, по меньшей мере два БПЛА нанесли удары по 105-й площадке полигона. Сейчас официальной информации о последствиях этой атаки нет.

По каким целям бьют ВСУ

По мнению военного эксперта, Владимир Путин вряд ли пойдет на деэскалацию российско-украинского противостояния. Диктатору важно достичь планов и видений, ради которых в феврале 2022 года он начал так называемую "специальную военную операцию".

То, что ВСУ могут наносить ракетные удары по территории России это очень важная опция. Ведь благодаря этому Украина получила возможность уничтожать вражеский военный потенциал,

– подчеркнул Селезнев.

Он отметил, что украинские ракеты прилетают исключительно по военным целям: вражеских системах противовоздушной обороны, в частности комплекса С-400, нефтеперерабатывающих заводах и заводах, которые являются компонентами российского оборонно-промышленного комплекса, командных пунктах и пунктах управления и связи российской армии.

"Такая деятельность должна происходить и в дальнейшем для того, чтобы вражеская армия исчерпывала свой наступательный потенциал. Пока мы находимся в сложной ситуации. Враг продолжает атаковать как минимум на семи участках фронта", – добавил военный эксперт.